Жена внука российской певицы Аллы Пугачевой Елена Краснова нарвалась на критику

Как пишет Politeka.net, 24-летняя российская модель Алена Краснова в 2017 году вышла замуж за внука российской Примадонны Аллы Пугачевой певца и актера 30-летнего Никиту Преснякова.

В своем Instagram внук Пугачевой поделился фотографиями с семейной фотосессии с Красновой. Пресняков опубликовал шесть черно-белых чувственных фотографий. На фото Краснова была одета в стильную юбку и белый топ с глубоким вырезом, а Пресняков позировал в брюках и белой оверсайз футболке.

"Очень вайбовый фотосет от @sasha.cherepok 🌆🌄😎", - подписал фото певец.

Поклонники за три часа поставили почти 12 тысяч лайков и написали много комментариев. Были и такие, кто раскритиковал эксперименты жены Преснякова с внешностью.

"Зачем такой красивой девушке накачанные губища ... 😧", "Никита - кровь литовских баронов, сразу видно: статный, благородный, красивый! Мечта! Олени сильно повезло с ним, она простовата", "И здесь губища 🤦♀️ Девы, прекратите делать из себя клонов", " Никита суперский, очень восхищаюсь! 🔥🔥🔥", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Пугачева публично поставила на место своего внука, видео: "Давай мы тебе фамилию сменим?".

Напомним, что внук Пугачевой ошарашил опасным трюком посреди улицы: "Борюсь с гравитацией".

A еще Politeka сообщала, что внук Пугачевой на годовщину свадьбы "променял" жену на пышногрудую красавицу: "У нас с моей девочкой...".