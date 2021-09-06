Российская Примадонна Алла Пугачева восхитила видом во время све5тского выхода вместе с мужем Максимом Галкиным

Фото, которое вызвало фурор, появилось на фан-странице в Инстагарм, передает Politeka.net.

Алла Пугачева запечатлена в светлом платье из легкой ткани. А ее супруг – в черном костюме.

«Будь сколько возможно искренен, добр и ласков к своим домашним: тогда все неприятности с их стороны уничтожатся сами собою, тогда ты победишь благим злое, если они будут иметь на тебя зло и высказывать его», - говорится в посте.

Известную пару засыпали комплиментами.

«Ну какая же Алла красивая и благородная женщина», «Отличная парочка, две красотульки просто супер», «Какая она здесь красивая», «Красивейшая пара😍 просто восторг», «Красотка, черты лица изумительные, и муж ничего так», «Какой же он ...🔥🙌гордится и любит эту женщину...глаза и выражение лица не подделаешь», - пишут в комментариях.

Ранее Politeka писала, что муж Пугачевой Галкин поразил видом в форме, видео: "Лейтенант! Да еще и без кольца".

Напомним, что дочь Пугачевой и Галкина заставила папу выть, кадры семейных забав: "Восточные сказки".

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