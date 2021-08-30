Маленька дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна вразила тата своїм талантом до музики

Як відомо, зіркова російська пара виховує 7-річних двійнят - Лізу і Гаррі. Батьки багато часу проводять з дітьми і часто публікують в соцмережах зворушливі кадри з їх милими витівками. Одне з таких відео з'явилося на фан-сторінці Лізи в Instagram.

Як пише Politeka.net, на кадрах, які знімав Галкін, маленька дівчинка сидить за синтезатором і намагається імпровізувати, створюючи власну мелодію. Дівчинка пробує різні клавіші, а її батько коментує за кадром.

"Це зараз схоже на якийсь дверний дзвінок", - висловився Галкін про один з творінь дочки.

Пізніше Ліза зіграла більш складну мелодію, в якій чітко простежувалися східні мотиви. У якийсь момент її тато-гуморист почав характерно підвивати за кадром, розсмішивши дочку.

У соцмережах шанувальники зоряного сімейства прийшли в захват від умінь маленької дівчинки.

"Щось східне вийшло!! молодець Лизок!", "До чого дійшов прогрес", "Ну диво дівча", "так, супер, східні казки", "які ж вони у Вас суперські. Ваші діти, ваша гордість!!",- пишуть люди.

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