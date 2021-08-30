Известная певица Алла Пугачева любит примерять разные стили одежды, нередко выбирая наряды не по возрасту
В сети поклонники давно знают, что Алла Пугачева ушла со сцены и ведет тихую спокойную жизнь в загородном замке. Вместе с Максимом Галкиным артистка воспитывает двоих маленьких детей, которых для них родила суррогатная мать.
Алла Борисовна решила надеть джинсовую жилетку и джинсовые шорты в тон, а вот черная кофта с укороченным рукавом сочеталась с удобной обувью на низкой платформе. Позируя рядом с ребенком, знаменитость выглядела даже моложе обычного.
«Самое классное фото ☀️» - говорится в подписи к кадру.
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Вот что пишут поклонники: «👍 Ты лучшая из лучших ❤️🥰; Доброе утро! Здоровья вам и счастья! Вы классные!🔥; Алла ты Суппер девочка, наша любовь юности и молодости 💖; Отличное фото!❤; Девчонки вы супер ❤ И это мама с дочкой; Какое замечательное фото!!; Девчонки, вы просто классные!; Мама с дочкой 👍просто прелесть!; Какие вы красотки супер😍; Лапулечки две прекрасные... 😍; Да мама с дочкой очень похожи 😍».
На фан-странице в Instagram, посвященной жизни артистки, часто появляются различные кадры, демонстрирующие то, как проходят будны звезды. Сама Пугачева показывает снимки редко, а вот ее супруг и дети являются активными пользователями Инстаграм.
Так, на очередном кадре звезда предстала в довольно непривычном виде.
Напомним, Пугачева в коротких шортиках поразила фото с ребенком на руках: "Мадонна с младенцем".
Как сообщала Politeka, Галкин показал любимое занятие их с Пугачевой дочки, кадры попали в сеть: "Что мы будем делать?".
Также Politeka писала, что Пугачеву подловили с известным певцом прямо на вечеринке: "Аж не знает, как себя вести".