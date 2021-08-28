Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин показал забавное видео с дочкой рано утром
Как сообщает Politeka.net, известный российский юморист Максим Галкин вместе с 72-летней супругой Аллой Пугачевой воспитывают двоих маленьких детей – близнецов Гарри и Лизу. Шоумен часто показывает в своем Instagram забавные фото и видео с детьми, и в этот раз выложил видео с дочкой.
В ролике, который явно был снят утром, Максим и Лиза запечатлены в их роскошном особняке и желают всем доброго утра. Артист позирует перед камерой в белом домашнем халате, а девочка со слегка растрепанной прической.
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"Доброе утро! Что мы будем сейчас делать?", - спрашивает Галкин дочь. Девочка задумчиво отвечает: "Не знаю даже". На это отец восклицает: "Есть". Реакция Лизы просто потрясающая, ее лицо расплывается в улыбке, и она выкрикивает: "Да!". Выглядит все это очень забавно, похоже, маленькая Лиза очень любить поесть.
Напомним, Галкин снял дочку Пугачевой за интересным занятием, будущая звезда подрастает: "Красиво хулиганите".
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