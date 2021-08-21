Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин выложил в сеть забавное видео с дочкой Лизой

Как сообщает Politeka.net, известный российский юморист и телеведущий Максим Галкин, который женат с примадонной Аллой Пугачевой, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист поделился забавным видео, на котором показал свою маленькую дочку Лизу.

Похоже, в такой творческой семье воспитывают очень творческих детей, ведь с самого детства близнецы супругов Лиза и Гарри занимаются музыкой, вокалом и танцами. Так, Максим решил показать, как дочка играет на клавишах, и надо сказать, что это действительно впечатляет. Более того, видно, что девочка делает это с большим интересом и увлеченностью.

Восторженные пользователи принялись обсуждать это видео в комментариях, отмечая, как хорошо маленькая Лиза играет: "Браво, Лизавета!", "Очень светлый ребенок, отличное воспитание", "Папина дочка", "Прям восточная музыка получилась. Умничка, Лиза", "Дети не умеют притворяться", "Её разве можно не обожать?", "Лизонька – лапонька, умничка, красавица", "Восхитительна", "Очень позитивная и талантливая девчушка! Просто солнышко!", "Красиво хулиганите".

Напомним, Алла Пугачева обиделась на критику ее внешности после пластики: "Чего вы хотите вообще?".

Как сообщала Politeka, Дочь Галкина и мини-копия Пугачевой поразила взрослым образом: "Маленькая девочка Алла".

Также Politeka писала, что 72-летняя Пугачева показала себя без макияжа крупным планом и пожаловалась: "Вот и морщинки...".