Легендарная певица Алла Пугачева часто оказывается под волной критики из-за своей внешности после пластики

Как известно, 72-летнюю артистку часто критикуют за ее любовь к пластике и преображению. При этом часто многие подмечают, что звезда просто пытается выглядеть моложе рядом со своим мужем Максимом Галкиным, с которым у неё двое детей - сын Гарик (Гарри) и дочь Елизавета.

На этот раз Алла Пугачева поделилась новой фотографией на своей странице в Инстаграм в сдержанном и лаконичном образе. Причем в подписи внимание обращено на инцидент с ее фото днем ранее, которое жестко высмеяли в сети.

«Тупость людей под прошлым постом поражает! Накрасишься –плохо Не накрасишься -ещё хуже🤯 Чего вы хотите вообще ? Может просто собой займётесь, ведь дело в вас, а не в том, что вас окружает …

"В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь, Другой — листвы зеленой вязь, Весну и небо голубое. В одно окно смотрели двое"» - отреагировали в сети на критику.

Пользователи поддержали их любимицу:

«Вы прекрасны всегда !Не обращайте внимания на комментарии! Вы очень искренний человек! Счастья вашей семье!; Согласна с Аллой; Вы всегда прелесть 😍; Золотые слова🔥; Всегда будут говорить, но Вы - Легенда на всегда!...; Не читайте, что пишут злые люди, им до Вас, как до луны пешком. Вы пример всем нам, во всём!!!🌈🌈; Не каждая знаменитость ответит! 👏; Людям легче раскритиковать…. Зависть надо заслужить».

Напомним, что ранее артистка поделилась новой фотографией на своей странице в Инстаграм. На снимке артистка улыбается и показывает себя без макияжа.

"Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться что ли совсем?Как?Если радостью полон наш Замок.Пусть появляются. NO PROBLEM!!!" - сказано в описании. Именно этот пост и раскритиковали пользователи за внешность певицы.

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