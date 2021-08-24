Маленька дочка Галкіна і Пугачової вразила своїм умінням читати французькою мовою

Як повідомляє Politeka.net, тільки недавно зірковий батько і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін показував у соцмережі відео, як їх дочка Ліза грає на клавішах, як тут дівчинка вразила своїми здібностями до вивчення іноземних мов. На фан-сторінці в Instagram, присвяченій Лізі Галкіній, опублікували миле відео, на якому дівчинка читає французькою.

На відео Ліза відображена, мабуть, під час занять вдома, вона сидить за столом і звертається до мами, яка стоїть за кадром. Малятко заявила, що готова до переїзду і впевнено сказала, що зараз продемонструє свої знання. Далі дівчинка схиляється над зошитом і виразною читає кілька слів французькою мовою. "Мама, я вже готова їхати до Франції", - каже Ліза у відео.

Користувачі тут же почали коментувати відео, відзначаючи, яку розумницю доку ростять зіркове подружжя: "Париж чекає", "Молодець! Прекрасна дівчинка", "Ліза, ти ангел! Красуня, розумничка!", "От би у всіх батьків були б можливості дітям давати таку освіту!", "Розумниця і красуня", "Кошеня".

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