Маленькая дочка Галкина и Пугачевой поразила своим умением читать на французском языке

Как сообщает Politeka.net, только недавно звездный отец и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин показывал в соцсети видео, как их дочка Лиза играет на клавишах, как тут девочка поразила своими способностями к изучению иностранных языков. На фан-странице в Instagram, посвященной Лизе Галкиной, опубликовали милое видео, на котором девочка читает на французском.

На видео Лиза запечатлена, видимо, во время занятий дома, она сидит за столом и обращается к маме, которая стоит за кадром. Малышка заявила, что готова к переезду и уверенно сказала, что сейчас продемонстрирует свои знания. Дальше девочка склоняется над тетрадкой и выразительной читает несколько слов на французском языке. "Мама, я уже готова ехать во Францию", - говорит Лиза в видео.

Пользователи тут же принялись комментировать видео, отмечая, какую умницу доку растят звездные супруги: "Париж ждет", "Молодец! Прекрасная девочка", "Лиза, ты ангел! Красавица, умничка!", "Вот бы у всех родителей были бы возможности детям давать такое образование!", "Умница и красавица", "Котенок".

Напомним, Галкин снял дочку Пугачевой за интересным занятием, будущая звезда подрастает: "Красиво хулиганите".

Как сообщала Politeka, Пугачева с сыном и внучкой засветилась в деревенском магазине, Галкин удивил кадрами: "Такие простые и настоящие".

Также Politeka писала, что Галкин подарил Пугачевой украинского "красавца", Примадонна расцвела на глазах: "Ну спасибо, муженек!".