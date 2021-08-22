В сети появилось фото детей легендарной артистки Аллы Пугачевой и её мужа Максима Галкина
Как передает Politeka.net, Алла Пугачева является легендарной певицей. Более 19 лет назад она вступила в брак с популярным российским шоуменом Максимом Галкиным. У звездной пары двое детей - Елизавета и Гарри (Гарик). Супруги активно ведут социальные сети и радуют поклонников моментами из жизни.
На этот раз на одном из фан-аккаунтов звездной семьи появилось новое фото. На снимке трое детей - Елизавета и её брат Гарри, и также с ними их подружка.
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Поклонники засыпали приятными словами детей Максима и Аллы в комментариях: "Такие классные", "Какие милые детки, всегда вместе", "Классные", "Не шептаться", "Для маленькой такой компании большой такой секрет!", "Такие милые", "Детство, детство, не спеши", "Милота с небольшой хитрецой", "Заговорщики", "Милые".
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