В сети появилось фото детей легендарной артистки Аллы Пугачевой и её мужа Максима Галкина

Как передает Politeka.net, Алла Пугачева является легендарной певицей. Более 19 лет назад она вступила в брак с популярным российским шоуменом Максимом Галкиным. У звездной пары двое детей - Елизавета и Гарри (Гарик). Супруги активно ведут социальные сети и радуют поклонников моментами из жизни.

На этот раз на одном из фан-аккаунтов звездной семьи появилось новое фото. На снимке трое детей - Елизавета и её брат Гарри, и также с ними их подружка.

Поклонники засыпали приятными словами детей Максима и Аллы в комментариях: "Такие классные", "Какие милые детки, всегда вместе", "Классные", "Не шептаться", "Для маленькой такой компании большой такой секрет!", "Такие милые", "Детство, детство, не спеши", "Милота с небольшой хитрецой", "Заговорщики", "Милые".

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