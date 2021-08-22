Легендарная певица Алла Пугачева восхитила видом рядом с мужем Максимом Галкиным и детьми
Максим Галкин и Алла Пугачева поженились в 2011 году. Жить вместе они стали в 2005 году, но по признанию самой Пугачевой, их роман начался в 2001 году.
Сейчас супруги воспитывают двоих детей – Гарри и Лизу, которым 18 сентября 2021 года исполнится 8 лет.
Фото семейства в полном составе пявилось на фан-странице в Инстаграм.
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«Все вместе», - коротко подписан снимок, который, похоже, сделан в замке Галкина и Пугачевой в подмосковном поселке Грязь.
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«Обожаю вас вы молодцы», «Счастья всей вашей семье на долгие годы», «Только счастья и здоровья! Вы всего достигли», «Вы прекрасные», «Классные», «Обожаю Вас вы молодцы», «Какие вы красивые это супер», «Очень красивая семья», - писали в комментариях.
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