Певица Кристина Орбакайте засветилась на отдыхе с мужем в Греции

Как передает Politeka.net, Кристина Орбакайте является популярной российской певицей. Также девушка известна как дочь легендарной артистки Аллы Пугачевой. Кристина еще в 2005-ом году вышла замуж за американского предпринимателя Михаила Земцова. У них есть дочь - 9-летняя Клавдия. Девушка активно ведет социальные сети и показывает поклонникам моменты из жизни.

На этот раз на одной из страниц в Инстаграм появились новые фото Кристины и её мужа. Как известно, супруги отправились на отдых на остров Миконос, в Греции.

На снимках они отдыхают на пляже. Кристина в белом бикини с цветочным принтом показывает свою подтянутую фигуру.

Пользователи сети разделились в мнениях, часть восхитилась фигурой 50-летней певицы, а часть не видела в этом ничего особенного: "Огонь фигуры не вижу, но для ее возраста да все хорошо, целлюлит как у всех, дряблость тоже как у всех. Отдыхают люди чего пристали", "Где там фигура?", "Каралевишная суперская Кристина", "Красотка", "Фигура как фигура", "Нормальная фигура для её возраста, зато натурально и без фотошопа, а то все такие прям супер пупер! Себя поставьте без фотошопа!".

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