Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте поделилась семейным фото

Как передает Politeka.net, Кристина Орбакайте является популярной российской артисткой. Еще в 2005-ом году певица вступила в брак с третьим мужем Михаилом Земцовым. Он является американским предпринимателем и владельцем стоматологии. Он стал известным только после того, как засветился в звездной семье Пугачевой. Кристина активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз она поделилась новой фотографией на своей странице в Инстаграм. На снимке девушка со своей семьей - мужем Михаилом Земцовым и 9-летней дочкой Клавой.

"Вечерняя прогулка с нашей малышкой. Соскучились", подписала фото Кристина Орбакайте.

Поклонники засыпали семейную пару и их дочку множеством комплиментов: "Такие все красивые и похожи друг на друга", "Очень красивая семья! Обожаю вас", "Мамапапа в одном лице. Красивая девочка", "Как мне нравится Клавочка!"

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