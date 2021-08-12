Старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками фотографией в купальнике

50-летняя российская певица Кристина Орбакайте - старшая дочь Примадонны Аллы Пугачевой от брака с литовским актером и артистом цирка Миколасом Орбакасом.

Как пишет Politeka.net, заслуженная артистка России часто делится подробностями личной жизни у себя в Instagram. Так, на этот раз Орбакайте показала поклонникам фотографию в черном купальнике с ромашками и засветила идеальную фигуру. Как видно из геолокации, певица отдыхает на греческом острове Миконос.

Поклонники за два часа поставили почти 18 тысяч лайков и написали много комментариев.

"Потрясающая! 🔥🔥🔥 ", "Ну что же за красавица 😁 ", "Какая красивая 🤤❤️ ", "на папу своего похожа, он ведь тоже худой, повезло 😄👍👏👏 ", " Кристина, красоточка !! Фигура, купальник, шик !! Очаровательная, неповторимая, удивительная !!! ❤️ ", "Потрясающая яркая стильная вечно молодая 😍 ", - пишут фанаты.

Ранее Politeka писала, что 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте ошарашила видом в платье с разрезом до бедра: "это мама троих детей".

Напомним, что Орбакате поразила кадрами с 72-летней Пугачевой в мужском костюме: "На Валеру Леонтьева похожа".

A еще Politeka сообщала, что дочь Пугачевой Орбакайте поразила образом в обтягивающем платье и коже: "с возрастом все...".