Дочка знаменитої співачки Алли Пугачової Крістіна Орбакайте поділилася новими фото

Як передає Politeka.net, російська співачка показала знімки на своїй сторінці в Instagram.

Орбакайте зазначила, що на першому фото очима чоловіка, а на другому – очима друга.

Фолловери придивилися, і помітили деякі відмінності. У той же час. багато хто вважає, що на обох знімках Орбакайте виглядає добре.

"Христина, ви з роками стаєте ще прекрасніше! Любові вам", "тобі треба жити на островах ! Просто казково красива", "очима одного - дуже романтично", "на першому - улюблена жінка!!!На другому фото схожі на Аллу", "для чоловіка ви-все! Ніякого фону, антуражу не треба. А друг старався", "очима одного красивіше», "хочемо очима мами😍", "очима чоловіка, любов, любов, все можна прочитати очима", "це у Вас різний погляд на фотографа) відразу видно, де чоловік😍, а де друг", - пишуть в коментарях.

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