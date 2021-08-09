Відома співачка Крістіна Орбакайте поділилася новим фото з курорту

Як передає Politeka.net, Крістіна Орбакайте прославилася як популярна російська співачка. Також, вона є 50-річною донькою легендарної арістки Алли Пугачової. Співачка активно веде соціальні мережі і ділиться моментами з життя зі своїми шанувальниками.

Цього разу Христина поділилася новим відео. На кадрах вона в рожевій сукні з декольте і розрізом, який показує відмінну фігуру дівчини, а спідницю сукні розвіває за вітром. Зараз Христина перебуває на відпочинку на острові Міконос, в Греції.

"Немов біжу по небосхилу, я впізнаю тебе", процитувала свою пісню співачка.

Шанувальники засипали артистку приємними словами в коментарях: "Завжди супер, люблю тебе, Христина!", "Красива", "Шикарна", "Фігура - вогонь. Це мама трьох дітей, справжня мама. Без всякого сурогату", "Яка ви розумниця! Зберегти таку фігуру, бути такою розумною без випинання свого я, бути чудовою актрисою, мамою і донькою..Це талант! Це сила духу! Це любов до життя!", "Чарівна, захоплююся".

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