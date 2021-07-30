72-річна співачка Алла Пугачова вразила новим образом

Як повідомляє Politeka.net, дочка примадонни Крістіна Орбакайте опублікувала у себе в Instagram відео, на якому засвітилася Пугачова. Артистка влаштувала дефіле в чоловічому костюмі і капелюшку. Вона пройшлася по траві, красиво виляючи стегнами.

Дочка не змогла стримати слів захоплення, зазначивши, що мама виглядає як француженка. Пугачова поправила її, зазначивши, що швидше схожа на англійку.

"Матуся як завжди "на стилі", - підписала відео Орбакайте.

У коментарях Пугачовій залишили масу компліментів. Не обійшлося і без критики щодо віку зірки.

"На Леонтьєва Валеру схожа", "Алла Борисівна як завжди чудова! Скільки життя і енергії в її очах", "красуня", "Алла в будь-якому стилі ви прекрасні", "Алла Борисівна просто мега бомба, просто шикарно! Люблю! Обожнюю! Цілую!", "Як завжди, хода видає вік, на жаль..Потрібно над цим попрацювати!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Алла Пугачова з дитиною на руках викликала ажіотаж в мережі: "Правнук?".

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