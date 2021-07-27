Відома російська співачка і дочка Алли Пугачової Христина Орбакайте показала розкішний образ зі шкіряною курткою

Як повідомляє Politeka.net, 50-річна артистка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Орбакайте вирішила показати один з гламурних образів, який вона приміряла для виходу в світ.

Так, на знімку Христина була одягнена в розкішну довгу облягаючу сукню. Наряд світло-бежевого відтінку вигідно підкреслював фігуру співачки. Сукня була прикрашена блискучими стразами, а деякі його частини виглядали напівпрозорими.

Ще більш яскравим образ артистки зробила коротка шкіряна куртка з рукавами незвичної форми, яку Орбакайте накинула зверху.

"У білій сукні повітряній і косусі з гієни заливала в твої вуха одкровення...", - підписала фото співачка.

Її шанувальники тут же відреагували на публікацію.

"Найкрасивіша і в той же час найскромніша співачка, актриса і дуже талановита людина. Дай бог Вам всіх благ", "шикарна", "до чого хороша!", "Яка гарна. З віком все красивіше", "сукня вас дуже стрункішою, Краса", "багатий стиль і смак специфічний", - пишуть люди.

Нагадаємо, 72-річна Пугачова з'явилася на святі в обтягуючих лосинах.

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