Известная российская певица и дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте показала роскошный образ с кожаной курткой
Как сообщает Politeka.net, 50-летняя артистка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Орбакайте решила показать один из гламурных образов, который она примерила для выхода в свет.
Так, на снимке Кристина была одета в роскошное длинное облегающее платье. Наряд светло-бежевого оттенка выгодно подчеркивал фигуру певицы. Платье было украшено блестящими стразами, а некоторые его части выглядели полупрозрачными.
Еще более ярким образ артистки сделала короткая кожаная куртка с рукавами непривычной формы, которую Орбакайте накинула сверху.
«В белом платьице воздушном и косухе из гиены заливала в твои уши откровение…», - подписала фото певица.
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Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.
«Самая красивая и в тоже время самая скромная певица, актриса и очень талантливый человек. Дай бог вам всех благ», «Шикарная», «До чего хороша!», «Какая красивая. С возрастом все краше», «Платье вас очень стройнит, красота», «Богатый стиль и вкус специфический», - пишут люди.
Напомним, 72-летняя Пугачева объявилась на празднике в обтягивающих лосинах.
Как сообщала Politeka, дочь Пугачевой Орбакайте засветилась в компании известного красавца.
Также Politeka писала, что дочь Пугачевой Орбакайте с укладкой и обновками поразила внешним видом.