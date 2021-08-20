Внешность Аллы Пугачевой всегда была горячей темой для обсуждений

На странице в Инстаграм, посвященной 72-летней звезде, опубликовали архивные кадры, на которых показали Примадонну до похудения и пластических операций, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Отметим, первое хирургическое вмешательство в погоне за молодостью Алла Борисовна пережила 30 лет назад. Операцию делали в Швейцарии. Этот опыт стал неудачным, и даже опасным, хотя певица не остановилась и продолжила эксперементировать. Во время процедуры ей занесли инфекцию, понадобилось срочное лечение.

Пугачева за свою карьеру не только "подтягивала" лицо, но и прибегала к липосакции. Сейчас звезда поддерживает форму бессолевой диетой, так как уже ни один хирург не рискнет класть ее под нож из-за возраста. Также она исключила из рациона хлеб и стала чаще есть легкие овощные супы, запеченную в фольге рыбу и гречку.

Пользователи бурно комментируют увиденное:

"Какая прекрасная подборка! Шикарная женщина👏🙌😍 - певица да, но шикарная!? В каком смысле?"

"Голос, песни... это было потрясающе! Нет больше такой, как она!"

"Какой это труд, продвигать свой талант, следить за внешностью, всегда быть на слуху и на виду...🙏Храни тебя Господь, ради мужа и деток"

"Мне её очень жалко, она столько операций делала и, бедняга, больная вся"

"Чего шикарного вы видели!? Я думаю, что Галкин её воспринимает такую, какая она есть... природу трудно обмануть"

"Певица супер, но что с собой сделала - ужас, уже не в состоянии нормально ходить, лицо перекошено"

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