Аллу Пугачеву подловили за непринужденным общением с Григорием Лепсом

Как передает Politeka.net, соответствующие кадры появились на одной из фан-страниц, посвященных Примадонне. (Чтобы посмотреть, проскрольте вниз)

На видео видно, как Пугачева и Лепс разговаривали и смеялись на каком-то мероприятии.

Кадры восхитили поклонников артистов. Пользователи Сети даже заметили, что Лепс выглядем слегка смущенным рядом с Примадонной.

«Алла молодее всех нас молодых!!! Обожаем», «Как я люблю вас Алла...мой кумир...богиня всех свободолюбивых и уважающих себя женщин...Спасибо вам за вас», «Какая женщина привлекательная! Алла Борисовна вы очаровательны», «Лепс чувствует, что женщина рядом огонь, сильная до нельзя, аж не знает как себя правильно вести, прическу пригладил, но уважение чувствуется и робость, которую пытается скрыть», «Восхищаюсь, обожаю Аллу, великая женщина», «Алла Борисовна красиво стареет», - пишут в комментариях.

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