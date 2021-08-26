Примадонна действительно очень похожа на маму

Популярная российская певица Алла Пугачева трогательно поздравила покойную маму с Днем рождения

Как пишет Politeka.net, русская Примадонна родилась в Москве в семье фронтовиков Зинаиды Одеговой и Бориса Пугачева.

Как известно, мама Пугачевой во время войны ездила в составе фронтовой концертной бригады, а после войны работала заместителем начальника отдела кадров завода. Зинаида Архиповна скончалась на 64-году жизни от шестого инфаркта.

Алла Пугачева в своем Instagram поздравила покойную маму с Днем рождения и опубликовала архивное фото.

"День рождения Зинаиды Архиповны", - написала певица.

Поклонники написали много комментариев и отметили необычайное сходство российской Примадонны с мамой.

"Как на фото похожи мама с дочкой. ❤️", "На маму очень похожа", "Очень похожи", "Прекрасная мать и бабушка! Таких Людей воспитала", "Светлая память вечный покой, а живым здоровье", "Аллочка вы такие милые с вашей мамой, светлая память ей, и низкий ей поклон за вас и Кристину❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍", - написали поклонники.

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