Легендарна співачка Алла Пугачова і її дочка Крістіна Орбакайте показали себе перед публікою, шанувальники в мережі влаштували "рознос" зіркам

Як передає Politeka.net, Алла Пугачова є легендарною артисткою. У мережі часто точаться суперечки з приводу її зовнішності, оскільки співачці вже 72 роки і вона вражає своїм моложавим виглядом. Також у Алли Пугачової є знаменита дочка - Крістіна Орбакайте. Вони активно ведуть соціальні мережі і діляться з шанувальниками моментами з життя.

На цей раз на одному з фан-акаунтів Алли Пугачової в Instagram з'явилося нове фото. На знімку Алла Пугачова і Крістіна Орбакайте вийшли разом на публіцу. Крістіна в яскравому блакитному класичному костюмі, а Алла вся в чорному.

Користувачі мережі негативно відреагували на побачене, і відзначили те, як жінки постаріли: "Жахливе фото", "Бабуся зігнулася", "Дуже невдале фото", "Жодна на себе не схожа...", "Баба Яга і кістяна нога", "Дуже невдале фото. Не треба показувати таку різницю в зростанні. Так і хочеться сказати: Торопунька і Штепсель".

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