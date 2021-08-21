Легендарная певица Алла Пугачева показала новое фото вместе с семьей

Как передает Politeka.net, новый снимок с 72-летней артисткой появился на одном из фан-аккаунтов в Инстагарм.

Алла Пугачева запечатлена в зеленом пиджаке и белой блузке, рядом с ней стоял супруг – Максим Галкин. Также на фото дочь Примадонны Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым.

«Прекрасная Алла Борисовна, Максим умнейший и интереснейший человек, семья и друзья замечательные люди) Здоровья всем и счастья», «Борисовна вы только хорошеете браво», «Хорошая семья и хорошие друзья рядом-это главный показатель в жизни. И не надо никого слушать. Дай Бог всем иметь такую семью и таких друзей», «Очень приятно смотреть на вашу дружную семью и ваших друзей! Алла и Кристина счастья вам и всем близким», - засыпали комплиментами и пожеланиями Пугачеву.

Не обошлось и без не лестных замечаний.

«Сама на себя не похожа стала», «Старость не обмануть», «Борисовна стареет к сожалению», «Не могу я к ней привыкнуть, на себя не похожа», - писали в комментариях.

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