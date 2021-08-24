Легендарная певица Алла Пугачева и её дочь Кристина Орбакайте показали себя перед публикой, поклонники в сети устроили "разнос" звездам
Как передает Politeka.net, Алла Пугачева является легендарной артисткой. В сети часто идут споры по поводу её внешности, поскольку певице уже 72 года и она поражает своим моложавым видом. Также у Аллы Пугачевой есть знаменитая дочь - Кристина Орбакайте. Они активно ведут социальные сети и делятся с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз на одном из фан-аккаунтов Аллы Пугачевой в Инстаграме появилось новое фото. На снимке Алла Пугачева и Кристина Орбакайте вышли вместе на публицу. Кристина в ярком голубом классическом костюме, а Алла вся в черном.
Пользователи сети негативно отреагировали на увиденное, и отметили то, как женщины постарели: "Ужасное фото", "Бабуська согнулась", "Очень неудачное фото", "Ни одна на себя не похожа...", "Баба Яга и костяная нога", "Очень неудачное фото. Не надо показывать такую разницу в росте. Так и хочется сказать: Торопунька и Штепсель".
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