Известная артистка Кристина Орбакайте показала себя в шелковом халате
Как передает Politeka.net, Кристина Орбакайте является популярной российской артисткой. Также она известна как дочь легендарной певицы Аллы Пугачевой. Кристина замужем за американским предпринимателем Михаилом Земцовым, с которым появилась третья дочка - Клавдия. Артистка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз Кристина поделилась новой фотографией на своей странице в Инстаграм. На снимке артистка в шелковом халате нежно-розового цвета показывает свои концертные наряды.
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"Каждый концертный костюм создаёт образ и настроение шоу!", подписала публикацию Кристина Орбакайте.
Поклонники засыпали певицу комплиментами: "Красавица наша", "Красивая, женственная! Любим вас", "Очень красиво", "Стиль и чувство вкуса".
Также, пользователи сети заострили внимание не на певице, а на костюмах возле неё, и отметили, что они для выступлений Бориса Моиисева и Валерия Леонтьева.
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