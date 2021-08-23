Российская певица Алла Пугачева ошарашила видом рядом со своим молодым мужем Максимом Галкиным

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм появился архивный снимок, на котором Алла Пугачева позировала рядом с Галкиным. На фото артистка выглядела очень старой. Судя по всему, фото было сделано до последних хирургических вмешательств.

«Когда порой влюбляется поэт,

Он в рамки общих мерок не вмещается», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники поддержали звезду, но нашлись и те, кто раскритиковал пару и внешний вид примадонны. Как известно, Пугачева старше своего мужа на 27 лет.

«Очень нравятся, счастья и здоровья вам», «Красивая пара, не слушайте никого», «Алла очень красивая, завидуйте молча», «Ох, женщины, зависть так и капает, а Вы попробуйте в такие годы и так выглядеть», «Красавцы так держать», «Ничем ее не испортить», «Неудачная фотография, как бабушка с внуком», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Алла Пугачева на старых фото показала, какой была до пластики: "Нет больше такой...".

Еще Politeka писала, что личное фото Пугачевой и Галкина с детьми слили в Сеть: «Это супер».

Также Politeka сообщала, что Пугачева удивила внешностью рядом с мужем и дочкой: «На себя не похожа».