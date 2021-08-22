Легендарна співачка Алла Пугачова захопила видом поруч з чоловіком Максимом Галкіним і дітьми
Максим Галкін і Алла Пугачова одружилися в 2011 році. Жити разом вони стали в 2005 році, але за визнанням самої Пугачової, їх роман почався в 2001 році.
Зараз подружжя виховує двох дітей-Гаррі і Лізу, яким 18 вересня 2021 року виповниться 8 років.
Фото сімейства в повному складі з'явилось на фан-сторінці в Instagram.
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"Всі разом", - коротко підписаний знімок, який, схоже, зроблений в замку Галкіна і Пугачової в підмосковному селищі Грязь.
Сімейне фото Примадонни зібрало масу коментарів в мережі.
"Обожнюю вас ви молодці", "щастя всій Вашій родині на довгі роки", "тільки щастя і здоров'я! Ви всього досягли", "Ви прекрасні", "Класні", "обожнюю Вас ви молодці", "які ви красиві це супер", "дуже красива сім'я", - писали в коментарях.
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