Легендарна співачка Алла Пугачова показала нове фото разом з родиною

Як передає Politeka.net, новий знімок з 72-річною артисткою з'явився на одному з фан-акаунтів в Інстагарм.

Алла Пугачова відображена в зеленому піджаку і білій блузці, поруч з нею стояв чоловік – Максим Галкін. Також на фото дочка Примадонни Крістіна Орбакайте з чоловіком Михайлом Земцовим.

"Прекрасна Алла Борисівна, Максим Розумний і цікава людина, сім'я і друзі чудові люди) Здоров'я всім і щастя», «БОРИСІВНА ви тільки хорошеете браво», «хороша сім'я і хороші друзі поруч-це головний показник в житті. І не треба нікого слухати. Дай Бог всім мати таку сім'ю і таких друзів", " дуже приємно дивитися на вашу дружну сім'ю і ваших друзів! Алла і Христина щастя вам і всім близьким", - засипали компліментами і побажаннями Пугачову.

Не обійшлося і без не втішних зауважень.

"Сама на себе не схожа стала", "старість не обдурити", "Борисівна старіє на жаль", "не можу я до неї звикнути, на себе не схожа", - писали в коментарях.

Нагадаємо, Алла Пугачова на архівних кадрах показала, якою була до пластики: "немає більше такої..."

Як повідомляла Politeka, Алла Пугачова образилася на критику її зовнішності після пластики: "чого ви хочете взагалі?"

Також Politeka писала, що друга Пугачової і Кіркорова паралізувало, рахунок йде на дні: "шансів на одужання немає"