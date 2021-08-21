Легендарна співачка Алла Пугачова показала нове фото разом з родиною
Як передає Politeka.net, новий знімок з 72-річною артисткою з'явився на одному з фан-акаунтів в Інстагарм.
Алла Пугачова відображена в зеленому піджаку і білій блузці, поруч з нею стояв чоловік – Максим Галкін. Також на фото дочка Примадонни Крістіна Орбакайте з чоловіком Михайлом Земцовим.
"Прекрасна Алла Борисівна, Максим Розумний і цікава людина, сім'я і друзі чудові люди) Здоров'я всім і щастя», «БОРИСІВНА ви тільки хорошеете браво», «хороша сім'я і хороші друзі поруч-це головний показник в житті. І не треба нікого слухати. Дай Бог всім мати таку сім'ю і таких друзів", " дуже приємно дивитися на вашу дружну сім'ю і ваших друзів! Алла і Христина щастя вам і всім близьким", - засипали компліментами і побажаннями Пугачову.
Не обійшлося і без не втішних зауважень.
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"Сама на себе не схожа стала", "старість не обдурити", "Борисівна старіє на жаль", "не можу я до неї звикнути, на себе не схожа", - писали в коментарях.
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