Зовнішність Алли Пугачової завжди була гарячою темою для обговорень

На сторінці в Instagram, присвяченій 72-річній зірці, опублікували архівні кадри, на яких показали Примадонну до схуднення і пластичних операцій, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Відзначимо, перше хірургічне втручання в гонитві за молодістю Алла Борисівна пережила 30 років тому. Операцію робили в Швейцарії. Цей досвід став невдалим, і навіть небезпечним, хоча співачка не зупинилася і продовжила експерементувати. Під час процедури їй занесли інфекцію, знадобилося термінове лікування.

Пугачова за свою кар'єру не тільки "підтягувала" обличчя, але й вдавалася до ліпосакції. Зараз зірка підтримує форму безсолевою дієтою, так як вже жоден хірург не ризикне класти її під ніж через вік. Також вона виключила з раціону хліб і стала частіше їсти легкі овочеві супи, запечену у фользі рибу та гречку.

Користувачі бурхливо коментують побачене:

"Яка прекрасна добірка! Шикарна жінка👏 🙌 😍 - співачка так, але шикарна!? В якому сенсі?"

"Голос, пісні... це було дивовижно! Немає більше такої, як вона!"

"Яка це праця, просувати свій талант, стежити за зовнішністю, завжди бути на слуху і на виду... Бережи тебе Господь, заради чоловіка і діток"

"Мені її дуже шкода, вона стільки операцій робила і, бідолаха, хвора вся"

"Чого шикарного ви бачили!? Я думаю, що Галкін її сприймає таку, яка вона є... природу важко обдурити"

"Співачка супер, але що з собою зробила - жах, вже не в змозі нормально ходити, обличчя перекошене"

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