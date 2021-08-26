Чоловік легендарної російської співачки Алли Пугачової вирішив розважитися в Сочі

Як повідомляє Politeka.net, знімок він показав на своїй сторінці в Instagram.

Максим Галкін брав участь у фестивалі "Нова хвиля", який проводять в Сочі. При єтом прібіл він туди без дружини і дітей.

Крім фестивалю Галкін вирішив поплавати на надувному матраці в морі.

"Фото уособлює почуття свободи і безмежних можливостей)!! Чого всім бажаю)!", "Дивлячись на п'яти Максима, розумієш, що відсотків 90 шоу-бізнесу його п'яти не варті", "Кайф", "гідний чоловік нашої всіма улюбленої Алли Пугачової", "треба Аллочку з собою брати ... обов'язково! відпочинок повинен спільним", "дуже красивий😍 так хочеться кадр з дружиною прекрасною на відпочинку", "Нічого собі. Це в басейні біля замку?", "Ви що без Алли і дітей поїхали на море?", "ЦАР", "Прив'язали😂Правильно!!! Не дай Бог понесе", - коментують знімок в мережі.

Нагадаємо, Галкін зняв дочку Пугачової за цікавим заняттям, майбутня зірка підростає: "Красиво хуліганите".

Як повідомляла Politeka, Пугачова з сином і онукою засвітилася в сільському магазині, Галкін здивував кадрами: "такі прості і справжні".

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