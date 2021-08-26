Супруг легендарной российской певицы Аллы Пугачевой решил поразвлечься в Сочи

Как сообщает Politeka.net, снимок он показал на своей странице в Инстаграм.

Максим Галкин участвовал в фестивале "Новая волна", который проводят в Сочи. При этом прибыл он туда без супруги и детей.

Помимо фестиваля Галкин решил поплавать на надувном матрасе в море.

«Фото олицетворяет чувство свободы и безграничных возможностей)!! Чего всем желаю)!», «Глядя на пятки Максима, понимаешь, что процентов 90 шоу-бизнеса его пятки не стоят», «Кайф», «Достойный муж нашей всеми любимой Аллы Пугачёвой», «Надо Аллочку с собой брать …обязательно! отдых должен совместным», «Очень красивый😍 Так хочется кадр с женой прекрасной на отдыхе», «Ничего себе. Это в бассейне у замка?», «Вы что без Аллы и детей поехали на море?», «Царь», «Привязали😂Правильно!!! Не дай Бог унесет», - комментируют снимок в Сети.

Напомним, Галкин снял дочку Пугачевой за интересным занятием, будущая звезда подрастает: "Красиво хулиганите".

Как сообщала Politeka, Пугачева с сыном и внучкой засветилась в деревенском магазине, Галкин удивил кадрами: "Такие простые и настоящие".

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