Кто бы мог подумать!

Единственный сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко отметил 24 августа свое 51-летие

Руслан сейчас является продюсером матери. У себя в микроблоге в Инстаграм София Михайловна трогательно поздравила сына с днем рождения, выставив милое фото с ним, передает Politeka.net.

"С днём рождения дорогой Руслан. С днём рождения, любовь и гордость моя.

Будь здоров и счастлив, береги себя!", - обратилась артистка к наследнику.

Примечательно, что одной из первых пост прокомментировала "вечна конкурентка" Ротару - не менее легендарная певица Алла Пугачева.

"С Днём Рождения Руслан", - написала она, собрав более 200 "лайков".

Сын Ротару откликнулся под ее комментарием, ответив: "@alla_orfey Благодарю Вас 🙏🏼❤️".

"👍🔥❣️🙏🕊️ Берегите себя, две выдающийся Великие Легенды!!! Вы Алла Борисовна!!! И СОФИЯ МИХАЙЛОВНА!!! 💋🔥❣️", - тоже прокомментировал один из пользователей.

Отметим, соперничать Ротару и Пугачева начали еще в 70-х, когда обе почти одновременно появились на сцене советской эстрады. Кроме конкуренции в карьере взбалмошная Алла и правильная София соревновались еще и в личной жизни. По крайней мере, Алла Борисовна уж точно следила за тем, "чтобы Сонька позавидовала" - рассказывал бывший муж Примадонны режиссер Александр Стефанович.

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