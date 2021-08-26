София Ротару открыла большой концерт к 30-летию Независимости Украины, который состоялся на НСК "Олимпийский" в Киеве

74-летняя звезда появилась на сцене в красном платье и исполнила песни "Червона рута" и "Одна калина". Выступление Ротару сопровождалось танцами. Певица пожелала зрителям мира, счастья и добра.

На концерте присутствовал и ее единственный сын - продюсер Руслан Евдокименко, у которого в этот день двойной праздник, ему исполнилось 51. Мужчина прошел за кулисы, чтобы пожелать маме удачи, и сделал яркий снимок. Им он и поделился в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

"За минуту о выхода...", - подписал кадр Руслан.

Ротару умиротворенно стояла в лучах софитов, опустив взгляд и руку с микрофоном.

Примечательно, что ее выступлению на этом концерте предшествовал скандал. Появились даже призывы запретить ей выходить на сцену "Олимпийского". А все потому, что накануне, 19 августа, София Михайловна выступала на открытии музыкального конкурса "Новая волна" в России.

"Вообще не понимаю, что она в ненавистной ей России делает?🤷🏻‍♀"; "София не побоялась приехать???? Офигеть👍🌟 - а чего ей бояться? Её везде любят, и она это знает", - комментировали в Сети.

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