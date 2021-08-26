Российская певица Алла Пугачева засветилась в компании своего хорошего друга, модельера Валентина Юдашкина

Как передает Politeka.net, на одном из информационных ресурсов в Инстаграм появилось совместное фото звезды с Юдашкиным. Пугачева была одета в элегантный черный костюм. Ее волосы были собраны, а на лице красовался натуральный макияж. Выглядела певица очень молодо.

«С российским дизайнером Валентином Юдашкиным и его семьей Алла Пугачева дружит много лет. Они близко общаются и встречаются по разным поводам в неформальной обстановке», - отметили авторы аккаунта.

В комментариях поклонники стали обсуждать внешность Пугачевой, а также постаревшего 57-летнего Юдашкина, который несколько лет борется с онкологией.

«Три тетьки», «Пугачева конечно роскошно выглядит для своих лет, а казалось бы: всю жизнь пила и курила», «Когда есть много денег и не то со своим лицом сделать можно», «Валя совсем сдал, больно смотреть», «Алла с Валентином как из Музея мадам Тюссо», «Наши сторожилы», - пишут люди.

Напомним, что Алла Пугачева на старых кадрах показала, какой была до пластических операций: "Нет больше такой...".

Как сообщала Politeka, Алла Пугачева с Орбакайте опозорились на публике: "Торопунька и Штепсель".

Также Politeka писала, что Пугачева впечатлила внешностью рядом с мужем и дочкой: «На себя не похожа».