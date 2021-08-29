Уникальный снимок певицы Аллы Пугачевой с дочкой растрогал Сеть
Так, на одной из фан-страничек 72-летней артистки в Инстаграм опубликовали фото из личного архива Примаданны, на котором она позировала с еще совсем крошечной Лизой (сейчас девочке, как и ее брату-близнецу Гарри, уже 7 лет), передает Politeka.net.
Алла Борисовна предстала в кадре в кокетливых персиковых шортах и цветастой блузе с объемными рукавами. Малышка была в белом костюмчике, зеленых пинетках, с розовой повязкой на голове.
"Лиза с мамой ❤️🙏🏼 #елизаветагалкина #аллапугачева", - говорится в подписи.
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Пользователи, растроганные этим "живым" кадром, бросились комментировать увиденное:
"Дай бог Вам здоровья, от души желаю! Я выросла на Ваши песнях и состарилась, но ни разу не изменила... Ддя меня Вы самая лучшая, сильная певица. И самая красивая... Для меня Вы эталон подражания.❤️"
"Мадонна с младенцем😍❤️"
"Вот она, материнская любовь! Прекрасный снимок! Долгие лета, этой замечательной семье! Люблю вас!❤️❤️❤️"
"Какой нежный снимок,счастья Вам и всей Вашей семье!"
"Вот уж радость 😍"
"Молодец👍 Алла Борисовна ❤️🙏"
Как известно, семь лет назад дети Пугачевой и юмориста Максима Галкина появились на свет с помощью суррогатной мамы. Ее зовут Елена Ширинина. Женщина заявляла, что она играла роль помощницы. Алла Борисовна с мужем хотели детей, наняли ее и она выполнила условия соглашения. В результате, все остались довольны. Галкин с Пугачевой, кстати, считают, что Лиза похожа на маму, а Гарри — на отца. Так, впрочем, думают и их многочисленные поклонники
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