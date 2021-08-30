Известная певица Алла Пугачева не перестает удивлять поклонников, ее называют примером для многих женщин

Как сообщает Politeka.net, известная советская и российская звезда Алла Пугачева уже давно сошла со сцены и ведет тихую спокойную жизнь в загородном замке, который для нее построил молодой муж Максим Галкин. Пара воспитывает двоих детей, которых для них родила суррогатная мать. На фан-странице в Instagram, посвященной юной дочери артистки, опубликовали необычное фото Аллы Борисовны в молодости, на котором ее сложно узнать.

На фотографии Алла запечатлена на белом размытом фоне, она внимательно смотрит прямо в объектив. Перед камерой примадонна появилась в интересном цветастом платье, в которое как будто укутывается. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж с яркой помадой на губах, и грустный вид. Сложно определить, сколько лет было артистке, когда она позировала для этого снимка.

Пользователи тут же принялись комментировать это удивительное фото: "Очень красиво!", "Ух, какая!", "Красотка", "Женщина-легенда", "Гениальная. Талантливая", "Как она здесь похожа на Максима", "Все-таки она лучшая!", "Тут такая свежая, молодая, а сейчас как мумия", "Какая красивая!", "Алла, вы прекрасны".

Напомним, Пугачева в коротких шортиках поразила фото с ребенком на руках: "Мадонна с младенцем".

Как сообщала Politeka, Галкин показал любимое занятие их с Пугачевой дочки, кадры попали в сеть: "Что мы будем делать?".

Также Politeka писала, что Пугачеву подловили с известным певцом прямо на вечеринке: "Аж не знает, как себя вести".