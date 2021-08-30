Маленькая дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина впечатлила папу своим талантом к музыке

Как известно, звездная российская пара воспитывает 7-летних двойняшек – Лизу и Гарри. Родители много времени проводят с детьми и часто публикуют в соцсетях трогательные кадры с их милыми выходками. Одно из таких видео появилось на фан-странице Лизы в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, на кадрах, которые снимал Галкин, маленькая девочка сидит за синтезатором и пытается импровизировать, создавая собственную мелодию. Девочка пробует разные клавиши, а ее отец комментирует за кадром.

«Это сейчас похоже на какой-то дверной звонок», - высказался Галкин об одном из творений дочери.

Позже Лиза сыграла более сложную мелодию, в которой четко прослеживались восточные мотивы. В какой-то момент ее папа-юморист начал характерно подвывать за кадром, рассмешив дочь.

В соцсетях поклонники звездного семейства пришли в восторг от умений маленькой девочки.

«Что-то восточное получилось!! молодец Лизок!», «До чего дошёл прогресс», «Ну чудо девчуля», «Да, супер, восточные сказки», «Какие же они у Вас Суперские. Ваши дети, ваша Гордость!!», - пишут люди.

Напомним, Пугачева не постеснялась показать похудевшие ноги в коротких шортах не по возрасту.

Как сообщала Politeka, в сети появилось неожиданное фото молодой Пугачевой в цветастом платье.

Также Politeka писала, что дочь Галкина и Пугачевой поразила знаниями французского языка, готова к переезду.