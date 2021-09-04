Примадонна провела время с наследниками

В сети показали, как Алла Пугачева наслаждается прогулкой со своими наследниками Лизой и Гарри

Семейный снимок появился на фанатской странице в Инстаграм под названием "Елизавета Галкина", передает Politeka.net.

«Моя мама самая лучшая на свете! Я так тебя люблю, моя драгоценность ❤️», - говорится в публикации.

Для прогулки 72-летняя певица отдала предпочтение черно кофте, ярким уколоченным брюкам и белым кедам.

Часть волос артистки была собрана на макушке.

Алла Борисовна нежно обнимала свою дочку Лизу, а ее сын Гарри стоял удивленный рядом.

Мама с детьми на что-то смотрели и было видно, что они отлично проводят время вместе.

К слову, Алла Борисовна в последние годы активно взялась за себя. Она похудела и обновила гардероб, сделав его более молодежным.

Пользователи сети тут же бросились в обсуждение, некоторые не узнали Аллу Борисовну.

Большинство комментаторов пришли к выводу, что Лиза очень похожа на свою звездную маму, но нашлись и такие, кто спросил, где мама двойнышек, по всей видимости намекая на суррогатную мать.

«Лиза и Алла так похожи»,

«Какие вы молодцы, умнички. Счастья вам .❤️❤️❤️»,

«Мама😂кто у них и где она?»,- пишут в сети.

Ранее Politeka писала, что муж Пугачевой Галкин поразил видом в форме, видео: "Лейтенант! Да еще и без кольца".

Напомним, что дочь Пугачевой и Галкина заставила папу выть, кадры семейных забав: "Восточные сказки".

A еще Politeka сообщала, что Пугачева не постеснялась показать похудевшие ноги в коротких шортах не по возрасту: "и это мама с дочкой".