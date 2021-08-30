Відома співачка Алла Пугачова любить приміряти різні стилі одягу, нерідко вибираючи вбрання не за віком

У мережі шанувальники давно знають, що Алла Пугачова пішла зі сцени і веде тихе спокійне життя в заміському замку. Разом з Максимом Галкіним артистка виховує двох маленьких дітей, яких для них народила сурогатна мати.

Алла Борисівна вирішила надіти джинсову жилетку і джинсові шорти в тон, а ось чорна кофта з укороченим рукавом поєднувалася зі зручним взуттям на низькій платформі. Позуючи поруч з дитиною, знаменитість виглядала навіть молодше звичайного.

"Саме класне фото ☀ ️" - йдеться у підписі до кадру.

Ось що пишуть шанувальники: "👍 ти найкраща з кращих❤️🥰; Доброго ранку! Здоров'я вам і щастя! Ви Класні!🔥 ; Алла ти Суппер дівчинка, наша любов юності і молодості 💖; відмінне фото!❤ ; Дівчата ви супер ❤ і це мама з донькою; яке чудове фото!!; Дівчата, ви просто класні!; Мама з донькою 👍просто принадність!; Які ви красуні супер😍; Лапулечки дві прекрасні... 😍 ; Так мама з донькою дуже схожі 😍" »

На фан-сторінці в Instagram, присвяченій життю артистки, часто з'являються різні кадри, що демонструють те, як проходять будні зірки. Сама Пугачова показує знімки рідко, а ось її чоловік і діти є активними користувачами Instagram.

Так, на черговому кадрі зірка постала в досить незвичному вигляді.

Нагадавши, Пугачова в коротких шортиках вразила фото з дитиною на руках: "Мадонна з немовлям".

Як повідомляла Politeka, Галкін показав улюблене заняття їх з Пугачової дочки, кадри потрапили в мережу: "що ми будемо робити?".

Також Politeka писала, що Пугачову підловили з відомим співаком прямо на вечірці: "Аж не знає, як себе вести".