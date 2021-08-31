Шоумен і гуморист Максим Галкін, який вже багато років одружений на співачці Аллі Пугачовій, здивував зовнішністю, "змінивши" професію

Артист знімається в різних шоу, користуючись великою популярністю в аудиторії, передає Politeka.net.

Шоумен неодноразово дивував своїми образами, як і цього разу. У Instagram Галкін опублікував відео, на якому "змінив" професію - він з'явився у формі поліцейського. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Чоловік Пугачової позував на вулиці, підставивши під кадри пісню Ірини Аллегрової "Младший лейтенант".

"Краще За Всіх! 👮 🏻 ♀ ️ ",- написав актор.

За годину публікація зібрала понад 30 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Макс, форма дуже личить 👏 👮 👍", " ось ті на! Лейтенант! Та ще й без кільця🤔 Алла Борисівна погодила холостяцьку акцію?😄 😄 😄 ", "Реально хлопчик молодий 👏 завжди в хорошій формі😍", " не, не лейтенант, полковник вже😂 👍", " красунчик!!!Форма дуже личить, Вам, Максим!!", "Схожий на Винокура, який пародіює Лещенка😮 😄", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Максим Галкін народився 18 червня 1976 року. Майбутня зірка рано проявив артистичний талант, виступаючи в різних амплуа в шкільних спектаклях, а також завоював серця одноліток своїми пародіями.

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