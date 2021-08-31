Шоумен и юморист Максим Галкин, который уже много лет женат на певице Алле Пугачевой, удивил внешностью, "сменив" профессию

Артист снимается в различных шоу, пользуясь большой популярностью у аудитории, передает Politeka.net.

Шоумен неоднократно удивлял своими образами, как и в этот раз. В Инстаграм Галкин опубликовал видео, на котором "сменил" профессию - он появился в форме полицейского. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Муж Пугачевой позировал на улице, подставив под кадры песню Ирины Аллегровой "Младший лейтенант".

"Лучше Всех! 👮🏻‍♀️", - написал актер.

За час публикация собрала более 30 тысяч просмотров и много комментариев.

"Макс, форма очень идёт👏👮👍", "Вот те на! Лейтенант! Да ещё и без кольца🤔 Алла Борисовна согласовала холостяцкую акцию?😄😄😄", "Реально мальчик молодой👏 всегда в хорошей форме😍", "Не, не лейтенант, полковник уже😂👍", "Красавчик!!!Форма очень идёт,Вам,Максим!!", "Похож на Винокура, который пародирует Лещенко 😮😄", - написали пользователи сети.

Отметим, Максим Галкин родился 18 июня 1976 года. Будущая звезда рано проявил артистический талант, выступая в разных амплуа в школьных спектаклях, а также завоевал сердца одногодок своими пародиями.

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