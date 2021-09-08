72-летняя певица Алла Пугачева поразила эпатажным видом

Популярная артистка за свою карьеру примерила много образов, некоторые из них казались публике довольно эпатажными, передает Politeka.net.

Люди осуждали звезду за слишком короткие платья, яркие бесформенные наряды, модели не по возрасту и так далее.

Кажется, российская примадонна никак не реагирует на критику, и продолжает одеваться так, как хочет.

Фанаты артистки восхищаются звездой, а в своих аккаунтах часто публикуют фото с ней. Так, на одном из последних снимков образ якобы примадонны вызвал вопросы. Звезда была в черном наряде, а на ее голове - интересное украшение.

"Что-то интересное", - написали авторы поста.

За три часа публикация собрала более 3000 лайков. Примечательно, что пользователи сети сообщили - это не Алла Пугачева, а ее двойник на премии "INSTAGRAM AWARDS BELGOROD 2021" 11 июня. Не все смогли отличить кумира от двойника:

"Отлично! Наша, Аллочка Борисовна, всегда на связи с внешним миром! Оригинально! Так держать! 🔥🔥🔥😍😍😍⭐⭐⭐🤩🤩🤩", "Это не Алла Борисовна, а Даниил Калатура", "Прекрасный сценический образ, тем более идёт Алле Борисовне", "Вот такого еще не было 😂😂😂", Аллочки тут давно уже нет. Не умиляйтесь. Это все фальшь. Тем более, что она это не читает, Ваши сюси-пуси".

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