Легендарная певица Алла Пугачева поделилась с поклонниками новой фотографией

Как пишет Politeka.net, 72-летняя российская Примадонна Алла Пугачева уже почти 10 лет живет в браке с популярным юмористом и пародистом 45-летним Максимом Галкиным. Через два года после свадьбы вновь созданная семья решила завести детей и обратилась к суррогатной матери. Так, на свет появились двойняшки - Лиза и Гарри Галкины, которым сейчас по семь лет, они растут амбициозными и жизнерадостными.

В своем Instagram Алла Борисовна часто делится с поклонниками фотографиями с детьми и мужем. На этот раз Пугачева опубликовала снимок с семейного отдыха. На переднем плане фото позировала сама певица с загадочным мальчиком, а на заднем маленький Гарри с удочкой ловил рыбу.

Заметим, что на фотографии Примадонна выглядела немного устало – у нее были мешки под глазами.

"Все нашли Гарри? 😄 ",- написала Алла Пугачева.

Поклонники сразу же начали писать, что они увидели Гарри с удочкой на фото. Внимание некоторых привлек загадочный мальчик на фото, комментаторы начали шутить по этому поводу.

"Рядом с Аллой будущий ее муж 😜 ", "он рыбачит 😊 Алла молодец, сильная женщина 😊 хочешь счастья! - создай!!!", "Гарри то нашли. А вот мальчика рядом с Аллой Борисовной не знаю. Юный поклонник? 😍 ", "Галкину замена растет?", "Гарри далеко, с удочкой, в красной бейсболке 😊😊😊❤️❤️", - написали поклонники.

Ранее Politeka писала, что муж Пугачевой Галкин поразил видом в форме, видео: "Лейтенант! Да еще и без кольца".

Напомним, что дочь Пугачевой и Галкина заставила папу выть, кадры семейных забав: "Восточные сказки".

A еще Politeka сообщала, что Пугачева не постеснялась показать похудевшие ноги в коротких шортах не по возрасту: "и это мама с дочкой".