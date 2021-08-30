Відома співачка Алла Пугачова не перестає дивувати шанувальників, її називають прикладом для багатьох жінок

Як повідомляє Politeka.net, відома радянська і російська зірка Алла Пугачова вже давно зійшла зі сцени і веде тихе спокійне життя в заміському замку, який для неї побудував молодий чоловік Максим Галкін. Пара виховує двох дітей, яких для них народила сурогатна мати. На фан-сторінці в Instagram, присвяченій юній дочці артистки, опублікували незвичайне фото Алли Борисівни в молодості, на якому її складно впізнати.

На фотографії Алла відображена на білому розмитому тлі, вона уважно дивиться прямо в об'єктив. Перед камерою примадонна з'явилася в цікавому квітчастому платті, в яке ніби закутується. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж з яскравою помадою на губах, і сумний вигляд. Складно визначити, скільки років було артистці, коли вона позувала для цього знімка.

Користувачі тут же почали коментувати це дивовижне фото: "Дуже красиво!", "Ух, яка!", "Красуня", "Жінка-легенда", "Геніальна. Талановита", "Як вона тут схожа на Максима", "Все-таки вона найкраща!", "Тут така свіжа, молода, а зараз як мумія", "Яка красива!", "Алла, ви прекрасні".

Нагадаємо, Пугачова в коротких шортиках вразила фото з дитиною на руках: "Мадонна з немовлям".

Як повідомляла Politeka, Галкін показав улюблене заняття їх з Пугачової дочки, кадри потрапили в мережу: "Що ми будемо робити?".

Також Politeka писала, що Пугачову підловили з відомим співаком прямо на вечірці: "Аж не знає, як себе вести".