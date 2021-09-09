Новая прическа культовой российской певицы Аллы Пугачевой вызвала бурное обсуждение в сети

В последнее время 72-летняя Примадонна не так часто появляется на светских мероприятиях. Однако, недавно она все же вышла в свет вместе со своим мужем, юмористом Максимом Галкиным. На одной из фан-страниц звездного семейства в Инстаграм появилось их совместное фото с красной дорожки.

На снимке Пугачева предстала с новой прической. Волосы артистки выглядят еще светлее чем раньше. У нее также появилась пышная челка, а остальные волосы были подняты наверх.

Пугачева была одета в черный пиджак с тонкими белыми полосками. Ее образ дополняло украшение в виде массивной цепи, а также броский макияж. Певица стояла, прижимая к себе своего мужа.

В комментариях к посту люди тут же принялись обсуждать новый образ Аллы Борисовны. Многие отмечали, что на этом фото она похожа на Лайму Вайкуле.

«Алла Борисовна мне очень нравится Ваша новая прическа», «Похожа на Лайму», «Очень приятно смотреть на Вас!», «Чужое лицо к сожалению. Алла оставайтесь собой, мы вас любим естественную», «Индивидуальность пропадает за погоней красоты», «Я подумала с Лаймой», «Лайма Пугачёва или Алла Вайкуле?», «А с кем это Галкин?», - пишут люди.

Напомним, горе у Аллы Пугачевой и Киркорова, оборвалась жизнь близкого человека.

Как сообщала Politeka, Галкин вывел в свет омолодившуюся Аллу Пугачеву.

Также Politeka писала, что двойник Пугачевой сразил сходством со звездой, сложно отличить.