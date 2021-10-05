Отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров шокировал признанием в программе "Секрет на миллион" - оказывается у певца была сестра.

Так, 89-летний Бедрос Филиппович стал гостем российского ток-шоу на телеканале НТВ, в котором рассказал правду о покойной дочери.

Малышка родилась 19 лет назад, в 2002 году, во втором браке старшего-Киркорова. Семья не могла нарадоваться, так сильно хотели ребенка. Но их счастье было коротким, через семь дней девочка умерла. Она появилась на свет недоношенной и была очень слаба.

Бедрос Филиппович до сих пор корит себя за смерть ребенка. По его словам, он нарушил семейную традицию. Его жена дала слово батюшке назвать дочку в честь Ксении Петербуржской, хотя малышку собирались назвать в честь бабушки Софии. Отец Киркорова не настоял в тот момент на своем и теперь очень сожалеет.

"Мы успели дать ей имя Ксения... Может, нас за это жизнь и наказала…", - поделился отец Киркорова и добавил, что видел дочку только в инкубаторе.

Малышку похоронили на родине ее матери, в селе под Великим Новогродом. Ее могилу украсило мраморное надгробие с указанными датами рождения и смерти - 2002 г.

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