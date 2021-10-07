Популярная украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) показала яркие фотографии с роскошного отдыха на элитном курорте в Дубае.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Ани Лорак, которая много лет успешно строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, недавно заинтриговала поклонников новым альбомом, который готовит к релизу. Накануне презентации звезда решила отдохнуть – отправилась на элитный курорт в Дубае.

На своей странице в Instagram Ани опубликовала эффектные кадры с отдыха, на которых позирует в купальниках. Так, в этот раз звезда поделилась в сторис очаровательной фотографией на которой позирует возле красивого небоскреба, похоже, это отель, в котором поселилась певица.

На прогулку Лорак вышла в соблазнительном черном купальнике интересного фасона, который красиво подчеркнул изящную фигуру и длинные стройные ноги. Свой образ артистка дополнила легкой фиолетовой накидкой, ее волосы собраны в аккуратную прическу, а на лице модные солнцезащитные очки.

Напомним, Ани Лорак в коротком топе устроила себе "перезагрузку" за границей: "Какая же красивая!".

Как сообщала Politeka, Лорак, запевшая на украинском, шикует в отеле с номерами до 400 тыс. гривен: безбрежный бассейн и панорама.

Также Politeka писала, что Ани Лорак засветила своего спутника во время роскошного ужина в Дубае: появились фото.