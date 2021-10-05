Так вот с кем отдыхает певица

Народная артистка Украины, которая в последнее время живет в России, Ани Лорак, недавно поехала в ОАЭ.

Как пишет Politeka.net, новые кадры с 43-летней певицей появились в Инстаграм.

Лорак похвасталась ужином в роскошном ресторане с умопомрачающим видом.

При этом певица показала, кто составил ей компанию. В Сторис, где Лорак смеется рядом с сзагадочным мужчиной, отмечена страница Андрея Перепички.

Как известно, артистка родом из маленького городка Кицмань в Черновицкой области Каролина Куек сделала успешную карьеру под псевдонимом Ани Лорак.

У певицы есть два брата: на два года старше - Игорь, и на два года младше - Андрей Перепичка.

Отметим, перед визитом в ОАЭ Лорак посетила Киев. Однако о своей поездке она умолчала в сети. Артистка выступила на корпоративе в одном из столичных ресторанов. Соответствующие фото и видео появились на фан-страницах Лорак в Инстаграм.

Ранее Politeka писала, что Ани Лорак в "невидимом" платье показала, как сменила стиль: фото преображения

Напомним, что экс-муж Ани Лорак повторил экстремальное свидание, но уже с новой возлюбленной: "С Каролиной тоже есть такое...".

A еще Politeka сообщала, что Лорак после известия о женитьбе бывшего мужа заговорила о любви: "Это не значит, что ставим на себе крест"