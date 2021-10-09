Известный украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк эмоционально прокомментировал возвращение Ани Лорак на украинскую сцену и ее высказывания о работе в России.

Как известно, в 2014 году Лорак перестала выступать в Украине и перебралась жить и работать в Россию. Там украинская певица оставалась на протяжении семи лет, однако недавно решила вернуться на родину, выпустив песню на украинском языке.

Лорак также дала интервью, в котором пожаловалась на «травлю» в Украине, которую она считает результатом «политического заказа из-за зависти какой-то девочки».

На своей странице в Фейсбук Кондратюк прокомментировал это высказывание певицы. Он напомнил о том, что все это происходит на фоне войны в Украине и аннексии Крыма Россией.

«Каролина - яркая иллюстрация талантливой, яркой, магнетической даже девушки-артистки, в которой, простите, мало мозгов. Это иначе называется. Она даже не поняла - почему "ее не поддержали украинские политики"…Сколько их, равнодушных к войне и убийствам граждан с украинскими паспортами, таких, кому#музикавнєпалітікі #атстаньтєатартістав #нємєшайтємнєслушатькавохачу...», - возмутился ведущий.

Он добавил, что государство в условиях войны со страной-агрессором должно было бы называть вещи своими именами и «урезать гражданские права» «коллаборационистов».

В комментариях к его посту многие украинцы согласились с такой позицией.

«О Лорак все понятно, но и действительно почему одни ездили и ездят в Россию, там развлекают их публику и им ничего, как-то например Макс Барских, а выгребает только одна Лорак», «Все она понимает. Падает на дурачка, типа «акакаяраница?» Она даже песню на украинском записала)», «Если бы она была действительно вне политики - она бы поехала к детям Старогнатовки, Триизбенки, Золотого, Мариуполя - и поговорила бы с ними. Но она не поедет. Потому что она знает правду. И не хочет ее транслировать "потому что платить не будут за концерты"», - пишут люди.

Напомним, Ани Лорак высказалась об обиде на украинских звезд.

Как сообщала Politeka, Ани Лорак ответила украинцам на обвинения в предательстве и почему уехала.

Также Politeka писала, что Лорак, запевшая на украинском, шикует в отеле с номерами до 400 тыс. гривен.